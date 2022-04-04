ЄС готовий направити слідчі групи для документування воєнних злочинів у Бучі

Російські окупанти вчинили масовий геноцид мирних українців у Бучі. Кадри наслідків перебування російської армії у місті шокували увесь цивілізований світ.

Шалені звірства російських окупантів у Бучі сколихнули весь світ. Російські військові вчинили геноцид українців, ґвалтували дітей, грабували будинки, катували та розстрілювали людей сотнями.

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Слідчі групи з ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з Володимиром Зеленським. Вона відреагувала на жорстокі вбивства мирних українців у Бучі та інших містах.

ЄС готовий надіслати спільні слідчі групи для документування військових злочинів у координації з Генеральною прокуратурою України,

– написала вона у своєму твіттері.

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