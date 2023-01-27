Вдарять по кишені Лукашенка: ЄС готує санкції проти Білорусі за підтримку вторгнення Росії

Євросоюз запропонував новий пакет санкцій проти Білорусі за її підтримку вторгнення Росії в Україну. ЄС планує обмежити торгівлю нафтою, вугіллям і золотом.

Запропоновані заходи приведуть Білорусь до багатьох пакетів санкцій, які ЄС раніше наклав на Росію. Йдеться про обмеження на ключові технології та енергетичний сектор країни.

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Санкції ЄС вдарять по ключових джерелах доходів Білорусі

Євросоюзом запропоновані наступні заходи:

заборона експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни;

санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію і золото;

торговельні обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;

заходи, які можуть вдарити по авіаційному та енергетичному секторах і ключових джерелах доходів країни.

Пропозиції передбачають виключення щодо ліків, сільськогосподарської та харчової продукції, а також пільг на відповідні фінансові операції за участю підсанкційних осіб.

Законодавство дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Для схвалення запропонованих заходів потрібна підтримка всіх держав-членів.

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