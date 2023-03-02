ЄС планує змінити підхід до санкцій проти Росії: у МЗС різко відреагували

У Євросоюзі після ухвалення 10 пакету санкцій проти Росії хочуть змінити підхід до наступних обмежень. Зокрема, планують змістити акцент на дотриманні наявних санкцій.

Спеціальний посланник ЄС з питань імплементації санкцій Девід О'Салліван заявив, що наступними кроками стане запобігання обходу антиросійських санкцій з боку третіх країн.

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Що хочуть змінити

Єврокомісія планує змістити акцент на забезпечення дотримання тих санкцій, які вже є. О'Салліван пояснив, що веде переговори з країнами, які потенційно може використовувати уряд Росії як платформу для обходу санкцій. Дипломат анонсував спільний візит до ОАЕ разом із колегами зі США та Великобританії.

За словами О'Саллівана, Європа створила чимало лазівок для Росії щодо санкцій. Він навів приклад компромісів щодо санкцій з боку Угорщини та Словаччини, яким дозволили купувати російську трубопровідну нафту для її переробки.

Ми подивимося, що можна і потрібно зробити – зокрема для збереження рівних правил гри в Європейському Союзі,

– запевнив О'Салліван.

Реакція МЗС

речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував наміри ЄС. Він наголосив, що до 10 санкційного пакета не увійшла низка інших елементів, на яких наполягала Україна:

ядерна енергетика – обмеження діяльності Росатому,

IT-технології ,

продаж діамантів,

морська логістика.

Ніколенко зазначив, що Росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів. Мовиться про сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство українців.

Тому не на часі послаблювати санкційний тиск, доки триває війна в серці Європи,

– додав речник.

Водночас Україна підтримує розширення санкційної коаліції, зокрема шляхом залучення країн Азії та Латинської Америки.