ЄС має намір подвоїти військову допомогу Україні та виділити ще 500 мільйонів євро

Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у війні проти Росії. ЄС може подвоїти військову допомогу Україні.

Боррель наголосив на потребі збільшення військової підтримки України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Єврокомісія націлена на подвоєння обсягів військової допомоги Україні. Повідомляється про виділення 500 мільйонів євро.

До слова Лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції, – Науседа

Пропоную подвоїти внесок ЄС – направити додатково 500 мільйонів євро на озброєння на підтримку української армії,

– сказав Боррель на саміті лідерів країн ЄС у Версалі.

Боррель наголосив на потребі збільшення військової підтримки України. "Я впевнений, що лідери схвалять виділення цих коштів", – сказав він.

ЄС вивчає санкції проти економіки РФ

Боррель розповів, що в ЄС вивчають можливість запровадження санкцій проти окупантів.

Йдеться про санкції проти економіки РФ та російських підприємців.

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