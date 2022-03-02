ЄС має розробити план відбудови України на 100 мільярдів євро – Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Євросоюзу розробити план відбудови України. На реалізацію цього плану Моравецький пропонує виділити 100 мільярдів євро.

Моравецький заявив, що після закінчення війни українці повинні бачити надію, тому він запропонував ЄС план відбудови України.

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Про план перебудови польський прем'єр-міністр говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансовані Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані,

– сказав Моравецький.

Окрім того, польський прем'єр зазначив – для України необхідно зробити інвестиційний пакет, оскільки економіка держави потребує нових вкладень та робочих місць.

Основним елементом відбудови України Моравецький назвав енергетичну безпеку.

Якби війна швидше скінчилась і призвела до того, що наша частина Європи нарешті стала незалежною від російського газу, нафти і вугілля. Це необхідна умова для миру в регіоні у довгостроковій перспективі,

– заявив прем'єр-міністр Польщі.