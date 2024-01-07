ЄС має створити власну армію, – міністр закордонних справ Італії

Антоніо Таяні закликає Європейський союз створити власну армію. На його думку, це допоможе підтримати мир і запобігти конфліктам.

Голова МЗС Італії дав інтерв'ю газеті La Stampa. Створення європейської армії він назвав однією з важливих змін, до яких треба вдатися у Євросоюзі. 24 Канал розкаже про цю заяву детальніше.

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Чому ЄС має створити свою армію: думка італійського міністра

Таяні говорив досить емоційно та метафорично. А ще він перефразував відоме прислів'я "Якщо хочеш миру – готуйся до війни".

У світі з такими потужними гравцями, як Сполучені Штати, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції чи Словенії можуть бути захищені лише тим, що вже існує, і це має назву Європейський Союз. Тому оборона і спільна армія мають стати конкретним фактом,

– сказав він.

За словами італійського міністра, більше нема куди відкладати. "Якщо ми залишимося розділеними, ми завжди будемо беззахисними горобцями у світі, де літають орли" – так висловився він.

Таяні закликає реформувати не тільки оборону ЄС

Він очолив партію Forza Italia ("Вперед, Італіє!") після смерті Сільвіо Берлусконі. У червні 2024 року відбудуться вибори до Європарламенту і вони, як пише Reuters, стануть першим показником популярності партії після втрати колишнього харизматичного лідера.

Власне, міністр давав інтерв'ю як представник партії і його бачення реформ Євросоюзу є баченням представника певної політичної сили.

"Для Forza Italia першою справжньою реформою є та, яка передбачає європейську оборону. Якщо ми хочемо бути носіями миру у світі, нам потрібна європейська армія. І це є фундаментальною передумовою для ефективної європейської зовнішньої політики", – вважає він.

Очільник МЗС упевнений, що треба об'єднати зусилля, щоб "не випасти з гри". Проте каже, що ЄС "готовий до миротворчості, моніторингу, стримування".

Ще однією важливою реформою Forza Italia вбачає оптимізацію керівництва ЄС. Зокрема, партія переконана, що Європейському союзу слід мати єдиного президентства, а не президента Європейської ради та президента Європейської комісії, як зараз. За словами Таяні, двоголова структура віджила своє.