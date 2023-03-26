У Росії витягують чіпи з пральних машин для ремонту танків: яку відповідь готує ЄС

ЄС може запровадити санкції проти країн Центральної Азії, які допомагають Росії з купівлею пральних машин та інших товарів "подвійного призначення". Загарбники використовують ці деталі для ремонту підбитих на фронті танків.

Згідно з даними видання, чиновники, що відстежують торговельні потоки до Росії, зауважили значне збільшення торгівлі споживчими товарами між ЄС та непідсанкційними союзниками Кремля. У виданні The Telegraph зазначають, що ЄС обговорюють можливість введення торговельних обмежень щодо цих країн.

Читайте також Нові санкції проти Білорусі від США: у списку БелАЗ, ЦВК і літак Лукашенка

Лагодять танки запчастинами від пральних машин та старих авто

Як повідомило видання, Європейський Союз може встановити обмеження на торгівлю з країнами, які допомагають Росії отримувати пральні машини та старі автомобілі для відновлення техніки, пошкодженої на фронті. Представники, які контролюють торгові потоки до Москви, помітили значне зростання торгівлі товарами масового споживання між ЄС та традиційними союзниками агресора в Центральній Азії.

Через це у них закралися побоювання, що нові маршрути, активність яких, до слова, зросла на 60-80%, використовуються Росією для ухилення від західних санкцій. Обхідні шляхи, ймовірно, допомагають утримувати військову машину загарбників.

Згідно з конфіденційним документом, який потрапив до рук журналістів The Telegraph, країни ЄС розглядають можливість запровадження торгових санкцій щодо держав, які допомагають Росії ухилятися від обмежень.

Ми повинні дати сильний сигнал фізичним і юридичним особам в третіх державах. Надання матеріальної підтримки військовій та оборонно-промисловій базі Росії матиме серйозні наслідки для їх доступу на ринок ЄС,

– зазначили у секретному документі.

Зверніть увагу Зберегли санкції для Росії, але поновили членство: суперечливе рішення World Athletics

Величезна частина санкцій підривається через цю проблему

"Технології подвійного призначення", що потрапляють у Росію через інші країни, підривають головну мету накладених ЄС санкцій та дозволяють агресорам відновлювати виведену з ладу військову техніку. Зауважимо, що більшість відправлень з ЄС, прямують до Білорусі через сухопутний кордон з Литвою, а тоді їх реекспортують в Центральну Азію.

У The Telegraph кажуть, що план з розширення санкцій проти союзників Росії має на меті перешкодити загарбникам використовувати обхідні шляхи для отримання заборонених товарів. Проте спершу ЄС проведе дипломатичні переговори з такими країнами, щоб попередити їх про наслідки.

До слова, уряд Казахстану, який звинувачують у тісному партнерстві з Росією, пообіцяв вести електронну базу всіх товарів, які йдуть реекспортом в країну-агресорку. Таке рішення зменшить значно можливість обходу санкцій.