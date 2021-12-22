ЄС наразі не може ввести санкції проти Росії в газовій сфері, – прем'єр Італії

Італійський прем'єр Маріо Драгі заявив, що Європейський Союз поки що не має можливостей для запровадження санкцій проти Росії. Мовиться про обмеження у газовій сфері.

Можливості ЄС ввести санкції проти Москви прем'єр-міністр Маріо Драгі прокоментував під час конференції за підсумками 2021 року.

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Євросоюз поки не може ввести санкції проти Росії

Наразі Європа, за словами Драгі, має тільки деякі фактори економічного стримування.

Але якщо ми хочемо прийняти санкції, які включають також газ, чи достатньо ми сильні, щоб це зробити? Чи настав час? Відповідь – ні,

– зазначив італійський прем'єр.

Він вважає, що ЄС має наразі намагатися вести діалог з російським лідером Володимиром Путіним. Бо він заявляє, що "хоче залишатися у стані переговорів".

"У них (перемовинах – 24 канал) розвиток подій, можливо, не призведе до успіху. Незворотні рішення все ще можливі", – додав політик.



Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили про готовність до жорсткої реакції на агресію Кремля.

ЄС та санкції проти Москви: що відомо

ЗМІ повідомили, що ЄС готується ввести жорсткі санкції проти Росії у випадку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак країни Євросоюзу вважають, що надто поспішне оголошення антиросійських заходів може підірвати зусилля з дипломатичного врегулювання кризи.

Натомість позиція США щодо цього інша: там переконані, що саме обмеження служитимуть стримуванням для Путіна.

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