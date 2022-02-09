ЄС та НАТО опинилися у найскладнішій ситуації з 1989 року, – Дуда

Анджей Дуда заявив, що НАТО та ЄС перебувають у найскладнішій з 1989 року ситуації. Наразі головним завданням є захистити міжнародне право та цілісність країн-союзниць.

Президент Польщі зауважив, що ситуація, яку фіксують поблизу кордонів з Україною, є найскладнішою від початку Другої світової війни. Дуда також згадав велике російське угруповання, яке перебуває на території Білорусі.

Зауважте "Війна триватиме максимум 3 – 4 дні": чи наважиться Лукашенко напасти на Україну

Ми всі запитуємо себе, що буде далі, яким буде ефект від цих військових зрушень, яких світ та Європа не бачили з часів Другої світової війни,

– наголосив Дуда.

Зустріч Дуди та Генсека НАТО

Польський лідер запропонував Єнсу Столтенбергу – генсеку НАТО – перед літнім самітом Альянсу провести дві зустрічі. Мовиться про: Україна – НАТО і Грузія – НАТО.

За словами політика, варто показати країнам, що НАТО не кидає їх напризволяще.

Війська США прибувають до Польщі

Тим часом до Польщі продовжують прибувати військові США. Зокрема, 7 лютого на території країни висадилася ще одна група військових з 82-ої повітряно-десантної дивізії США.

Командир дивізії Крістофер Донахью зауважив: десантники висадилися в Польщі, щоб посилити готовність та оперативну сумісність союзників Альянсу.

США допомагатимуть у будь-якому випадку: дивіться відео