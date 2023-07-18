Генсек НАТО відреагував на відмову Росії від зернової угоди

Єнс Столтенберг прокоментував одностороннє рішення Кремля вийти із зернової угоди. Генсек НАТО пояснив, що протиправна війна Росії продовжує шкодити мирним людям.

Відповідну заяву генсек Альянсу зробив у день виходу Росії із зернової угоди 17 липня 2023 року. В Україні заявили, що Росія порушила домовленості з Генсеком ООН Гуттерешем і з президентом Туреччини Ердоганом, пише 24 Канал.

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Що сказав генсек НАТО про рішення Росії припинити зернову угоду

Засуджую одностороннє рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, попри зусилля нашого союзника Туреччини й ООН,

– заявив Єнс Столтенберг.

Він додав, що протиправна війна Росії проти України продовжує шкодити мільйонам вразливих людей по всьому світу.

Євросоюз закликав Росію повернутись до угоди

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 17 липня заявив, що Європейський Союз однозначно засуджує рішення Росії припинити чорноморську зернову ініціативу. Адже Кремль своїм рішенням ще більше посилює глобальну кризу продовольчої безпеки, яку створив своєю агресивною війною проти України та блокадою українських морських портів.

Росія продовжує використовувати продовольство як зброю. Розриваючи угоди, Москва:

одноосібно блокує один із важливих основних шляхів експорту з України зерна;

несе виключну відповідальність за збої в постачанні зерна по всьому світу та зростання цін на продовольство в усьому світі.

ЄС закликає Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання чорноморської зернової ініціативи,

– закликав глава дипломатії ЄС.

Окрім цього, в Євросоюзі заявили, що вони співпрацюватимуть з постраждалими країнами-партнерами, щоб розв'язати проблеми глобальної продовольчої безпеки.

Також Євросоюз продовжуватиме підтримувати всі зусилля щодо відновлення чорноморської зернової ініціативи.

Молдова також засудила вихід Росії із зернової ініціативи

У Молдові засудили Росію через те, що вона вийшла із "зернової угоди" та нічну атаку по півдню України. Позицію країни озвучив глава МЗС Молдови Ніку Попеску.

Вчорашнє (17 липня – 24 Канал) бомбардування Одеської області, включно з портом, розкриває російську тактику використання їжі як зброї, позбавляючи продовольства тих, хто його найбільше потребує,

– заявив Попеску.