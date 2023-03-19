У ЄС через дефіцит вибухових речовин не можуть виробляти більше боєприпасів для України, – FT

Спроби Європи виробляти більше боєприпасів для України гальмується дефіцитом вибухових речовин. Це може затримати зусилля з нарощування виробництва снарядів на три роки.

За словами чиновників і виробників, дефіцит пороху, пластичних вибухових речовин і тротилу призвів до того, що промисловість не в змозі швидко виконати очікувані замовлення ЄС для України. Причому питання фінансів не відіграє ніякої ролі для подолання дефіциту.

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Європа має обмежені запаси вибухових речовин

"Фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в змозі виробляти військову продукцію у великих масштабах", – сказав один німецький чиновник.

Їржі Гінек, голова Асоціації оборонної і безпекової промисловості Чеської Республіки підкреслив, що дуже складно збільшити виробництво артилерійських боєприпасів без сировини.

Дуже важко збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, особливо важких, великокаліберних, за короткий час. Побудувати новий артилерійський завод дуже просто, але як виробляти більше артилерійських снарядів без сировини,

– сказав Їржі Гінек.

Представники оборонної промисловості кажуть, що Європа має обмежені запаси вибухових речовин, таких як порох, тротил і нітроцелюлоза, необхідних для виробництва снарядів.

"Неможливо за короткий час збільшити виробництво нітроцелюлози… В Європі немає важливих виробників сировини, яка нам потрібна. Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, мабуть, три роки", – сказав Гінек

Компанія Explosia, чеський державний виробник, який є одним з найбільших в Європі постачальників вибухових речовин на заводи з виробництва боєприпасів, повідомила, що її виробництво ракетних палив, які використовуються у 155-мм артилерії, "працює на повну потужність". Так зазначили, що виробництво не буде збільшено до 2026 року.

Цього тижня уряд Румунії заявив, що веде переговори з американськими і південнокорейськими компаніями про будівництво порохового заводу в країні.

Fábrica Municiones de Granada (FMG), один з двох іспанських виробників 155-мм артилерії, працює на повну потужність з жовтня минулого року, виробляючи снаряди для торгової компанії, яка продає їх Україні.

Та гендиректор FMG Антоніо Каро сказав, що розширення виробництва зайняло 4 – 5 місяців через труднощі з отриманням основних матеріалів і компонентів.

Вартість снарядів виросла на 20%

За його словами, вартість основних матеріалів подвоїлася, а в деяких випадках потроїлася. Таке зростання і сплеск попиту призвели до підвищення цін на боєприпаси, хоча це зростання було менш помітним.

Він розповів, що типовий снаряд сьогодні коштує 850 євро, що приблизно на 20% більше, ніж до російського вторгнення.

Наразі FMG, який належить словацькій групі MSM, не планує збільшувати потужності. MSM також виробляє 155-мм снаряди в Словаччині і заявила, що "планує побудувати новий виробничий цех" для збільшення виробництва артилерійських снарядів, але відмовилася назвати терміни.

Росія теж відчуває проблеми з боєприпасами