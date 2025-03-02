ЄС не визнаватиме домовленостей на зразок Мінських, – Стармер після Лондонського саміту

У Лондоні 2 березня відбувся саміт, де обговорювали питання, пов'язані із війною в Україні. Прем'єр Великої Британії зробив заяву.

Кір Стармер після саміту 2 березня 2025 року зробив важливу заяву. Про це пише 24 Канал із посиланням на ВВС.

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Що сказав Стармер

За словами прем'єр-міністра Великої Британії, будь-яка нова угода щодо підтримки України має бути підкріплена силою. він також відзначив, що кожна нація має зробити свій внесок у найкращий спосіб, беручи на себе відповідальність і збільшуючи власну частку.

Під час саміту вдалося сформувати та погодити наступні кроки:

лідери домовились зберегти надходження військової допомоги в Україну, поки триває війна, і посилити економічний тиск на Росію.

Будь-який тривалий мир має забезпечувати суверенітет і безпеку України, і Україна має бути за столом будь-яких мирних переговорів.

У разі мирної угоди європейські лідери будуть прагнути стримати будь-яке майбутнє вторгнення Росії в Україну.

Була б "коаліція охочих", яка б захищала Україну і гарантувала мир у країні.

Саміт відбувся після того, як 28 лютого Володимир Зеленський та Дональд Трамп публічно посварились у Білому домі.