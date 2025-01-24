Відносини з Трампом, шантаж Орбана і санкції проти Росії: чого чекати Україні від ЄС

В Євросоюзі напрацьовують рішення щодо продовження санкцій проти Росії, попри шантаж угорського премʼєра Віктора Орбана. Обмеження планують зберігати та посилювати до завершення війни в Україні.

Про це офрек заявив високопоставлений дипломат ЄС у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також Замороження чи закінчення війни за 100 днів: хто такий Кіт Келлог і який план готує Україні

Що планують у ЄС щодо України

Міністри закордонних справ, які зберуться у понеділок, 27 січня, на засідання Ради ЄС у Брюсселі, обговорять продовження підтримки України. Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас наполягає над посиленням військової допомоги для України.

Зокрема, обговорять питання, пов'язані з наданням додаткових боєприпасів, систем протиповітряної оборони, тренуванням та оснащенням українських сил, а також підтримкою української оборонної промисловості,

– сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Серед інших тем – продовження вже чинних санкцій і підготовка 16-го пакету санкцій проти Росії. Наразі угорський премʼєр Віктор Орбан не хоче продовжувати чинні санкції, дія яких спливає 31 січня. Він вимагає, аби Україна знов дозволила транзит російського газу через свою територію.

В ЄС не розглядають альтернативних варіантів щодо санкцій. Також у Брюсселі відкидають аргументи Віктора Орбана і кажуть, що припинення транзиту газу не впливає на економічну ситуацію в Європі.

"Ми працюємо над продовженням санкційного режиму проти Росії й не передбачаємо жодної іншої можливості, окрім того, що він буде ухвалений найближчими днями", – сказав високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Дипломат додав, що санкції ЄС "підкосили" російську економіку. Євросоюз планує продовжувати санкції до тих пір, поки Росія веде війну в Україні.

ЄС намагатиметься налагодити відносини з Вашингтоном

У понеділок міністри закордонних справ торкнуться і теми передачі заморожених активів Росії на відновлення України. За словами співрозмовника, Росія має заплатити за завдані збитки. Наразі в Брюсселі шукають юридичний інструмент, який би дозволив передати кошти.

Також очільники МЗС будуть шукати спільну позицію щодо політики нового президента США Дональда Трампа.

Для нас важливо обміркувати й узгодити різні позиції для того, щоб мати добрі відносини ЄС з новою адміністрацією у Вашингтоні,

– додав дипломат.

В ЄС визнають, що позиція серед європейських країн щодо нової адміністрації у США різна. Втім, трансатлантичні відносини між ЄС та США залишаються ключовими для обох сторін.