У ЄС обговорюють можливість санкцій проти Пєскова, – ЗМІ
27 лютого 2022 , 23:04Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
У Євросоюзі обговорюють можливість введення санкцій проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
Санкційний список в ЄС обіцяють оприлюднили 28 лютого. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель зазначав, що перелік погодились розширити.
До речі Євросоюз поставить Україні бойові літаки, – Боррель
Тому цілком можливо, що туди додали Пєскова. Загалом під санкції потраплять політики, олігархи, бізнесмени, пропагандисти та військові країни-агресорки.