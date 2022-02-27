У ЄС обговорюють можливість санкцій проти Пєскова, – ЗМІ

У Євросоюзі обговорюють можливість введення санкцій проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Санкційний список в ЄС обіцяють оприлюднили 28 лютого. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель зазначав, що перелік погодились розширити.

До речі Євросоюз поставить Україні бойові літаки, – Боррель

Тому цілком можливо, що туди додали Пєскова. Загалом під санкції потраплять політики, олігархи, бізнесмени, пропагандисти та військові країни-агресорки.