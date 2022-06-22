ЄС офіційно визнає Україну кандидатом на вступ: ЗМІ опублікували проєкт рішення
Джерело:Euractiv
Лідери Європейського Союзу незабаром схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в ЄС. Станеться це на саміті в Брюсселі 23 – 24 червня.
Про це мовиться в останньому проєкті висновків саміту ЄС.
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Видання зазначає, що лідери ЄС ухвалять рішення про подальші кроки щодо вступу країн після повного виконання всіх умов, викладених Європейською комісією, додається у проєкті рішення. Перший звіт про оцінку виконання Україною умов очікується у межах регулярного аналізу Єврокомісії щодо розширення вже до кінця цього року.
Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів,
– мовиться також у проєкті висновків.
Кілька дипломатів ЄС заявили виданню, що після кількох днів внутрішніх обговорень у ЄС не виявилося жодної країни серед 27 країн-членів ЄС, яка виступила б проти надання Україні кандидатського статусу. 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.
Водночас для України прописали 7 вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.
Про які вимоги мовиться
Якщо бути зовсім точним, то йдеться не про сім вимог ЄС, а про сім блоків реформ, виконання яких Євросоюз визначив як умову того, що статус кандидата збережеться:
- реформа Конституційного суду;
- продовження судової реформи;
- антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
- боротьба з відмиванням коштів;
- втілення антиолігархічного закону;
- узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
- зміна законодавства про нацменшини.
Зауважимо, що останній пункт записали для заспокоєння Угорщини. У ньому мовиться про те, що Україна ще кілька років тому обіцяла ухвалити рамковий закон про нацменшини. Чи не вимагатиме Угорщина ухвалити закон у редакції, яка не підійде Україні? У Брюсселі запевняють, що ні.
А як щодо Грузії
Формулювання саміту ЄС у питанні Грузії буде таким: "Європейська рада готова надати Грузії статусу країни-кандидата після того, як будуть враховані пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки Грузії на членство".
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