ЄС оновив "зелений список" країн: чи потрапила в нього Україна

18 листопада 2021 , 13:57
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Джерело:

Рада ЄС

Рада Європейського Союзу вчергове оновила "зелений список" країн, туристам з яких дозволено вільно подорожувати в ЄС. Україна наразі залишилася "червоною".

Євросоюз 18 листопада знову оновив перелік країн, туристам з яких дозволено без особливих обмежень перетинати кордон з країнами ЄС.

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ЄС оновив "зелений список"

Цього разу до списку безпечних країн включили Індонезію.

Оновлений перелік країн виглядає так:

  • Аргентина,
  • Австралія
  • Бахрейн,
  • Канада,
  • Чилі,
  • Колумбія,
  • Індонезія,
  • Йорданія,
  • Кувейт,
  • Намібія,
  • Нова Зеландія,
  • Перу,
  • Катар,
  • Руанда,
  • Саудівська Аравія,
  • Південна Корея,
  • Об'єднані Арабські Емірати,
  • Уругвай,
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.

Крім того, країнам-членам ЄС рекомендують поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао.

Важливо! Україна все ще залишається "червоною" для ЄС. 

ЄС виключив Україну зі "зеленого списку": що відомо

  • 9 листопада Євросоюз виключив Україну зі "зеленого списку" країн. Це означає, що українським туристам важче потрапити в ЄС, однак можливо. Адже остаточне рішення щодо того, пускати чи ні мандрівників з України, кожна країна приймає самостійно.
  • Кожні 14 днів цей перелік переглядають, аналізуючи ситуацію із захворюваністю на коронавірус. Якщо вона позитивна, то ЄС рекомендує відкрити кордони для мандрівників з "зелених країн", якщо ж негативна – заборонити в'їзд.
Автор: Наталія Пристанська