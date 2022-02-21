ЄС запровадив санкції проти 5 осіб, які причетні до виборів Держдуми в окупованому Криму

Євросоюз ухвалив рішення запровадити санкції проти 5 осіб, які були причетні до проведення виборів Держдуми Росії в окупованому Криму. Наразі імена цих осіб невідомі.

Про те, що рішення вже є, повідомили у Брюсселі 21 лютого. Кажуть, що всі деталі будуть згодом опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

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Імена підсанкційних осіб поки невідомі

Імена тих осіб, які потрапили під санкції, наразі невідомі.

Рада вжила сьогодні обмежувальні заходи в рамках чинних санкцій щодо ще п'яти осіб за активну підтримку дій та проведення політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України,

– сказано у повідомленні.

У Єврораді констатували, що санкції вжито стосовно осіб, які є депутатами Державної Думи Росії. Вони були обрані до законодавчого органу саме від окупованого півострова, а також міста Севастополя. У списку також – голова та заступник голови Севастопольської виборчої комісії.

В ЄС вкотре наголосили, що не визнають незаконну анексію Криму та міста Севастополя Росією і продовжують засуджувати порушення Росією міжнародного права.

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