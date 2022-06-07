ЄС передав українським правоохоронцям авто на 2 мільйони євро, — EUAM Ukraine

Європа продовжує активно допомагати українцям на всіх фронтах. Наші правоохоронці отримали велике поповнення свого автомобільного парку.

Допомога потужних партнерів – один з важливих факторів, який наближає перемогу України над російськими окупантами. Кожна цивілізована країна намагається зробити свій внесок у звитягу правди та справедливості над злом, уособленням якого стала Росія.

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Автомобілі для правоохоронців

Європейський союз передав українським поліцейським, прокурорам та прикордонникам 90 автомобілів. У пакет допомоги увійшли пікапи, позашляховики та мікроавтобуси.

Загальна вартість переданих для українських правоохоронців автомобілів складає 2 мільйони євро.

За час повномасштабної війни Національна поліція втратила біль як 1000 автомобілів. Це також актуально для Прикордонної служби, рятувальників, Національної гвардії. Сьогодні в нас існує величезна потреба в автомобілях для проходження складних територій,

– розповіла заступниця міністра МВС Мері Акопян.

Вона додала, що після повномасштабного вторгнення російських окупантів обов'язки правоохоронців значно розширилися. Зараз вони допомагають відбивати атаки росіян, розслідують злочини, які ті скоїли проти українців, розміновують території, надають першу допомогу та реагують на надзвичайні ситуації.

Автівки від Європейського союзу допоможуть підвищити мобільність наших правоохоронців та покращать ефективність їхньої роботи. Повідомляється, що наразі це найбільша поставка у рамках програми "Право-Поліція". Її реалізовує ЮНОПС за фінансової підтримки ЄС.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти досі мріють захопити Сєвєродонецьк до 10 червня. Ворог кидає на втілення свого плану дуже великі сили, але ЗСУ тримають оборону міста та не дають ворогу просунутися. Тривають запеклі вуличні бої, росіяни не припиняють штурмових дій.

Обстріли Миколаєва та області продовжуються, ворог збільшив інтенсивність та почав використовувати "Піони". Мешканців закликають дбати про свою безпеку, а тих, хто виїхав раніше – наразі не повертатися додому. Ворог хоче завдати максимальних руйнувань цивільній інфраструктурі та будинкам мирних українців.

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