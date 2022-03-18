ЄС переступив через себе, а НАТО – ні, — Кулеба

Над членством України в Євросоюзі почали працювати ще до війни, однак спочатку нам відмовляли. Потім, за словами Дмитра Кулеби, ЄС переступив через себе.

Міністр закордонних справ наголосив, що ЄС зробив неможливе можливим. Натомість змін щодо членства України в НАТО немає.

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Кулеба нагадав, що Європарламент ухвалив резолюцію, де сказано, що Україні треба дати кандидата на членство. ЄС підтримав нашу заявку, а Єврокомісія почала вже практичні процедури щодо її розгляду.

ЄС переступив через себе, ЄС зробив неможливе можливим. НАТО – ні. Так може, це час нам замислитися?

– запитав дипломат.

Він підсумував, що Україна за 2 тижні здолала шлях, який інші країни долають не просто роками, а десятиліттями. Кулеба вважає, що це завдяки президенту та його репутації в Європі і в світі зараз.

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