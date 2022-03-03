ЄС підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги

ЄС 3 березня підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Новину повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль подякував Валдісу Домбровскісу – заступнику голови Єврокомісії. Очільник Кабміну наголосив: він – справжній друг України.

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Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі,

– заявив Шмигаль.

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