ЄС підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги

3 березня 2022 , 14:15
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Джерело:

телеграм Дениса Шмигаля

ЄС 3 березня підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Новину повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль подякував Валдісу Домбровскісу – заступнику голови Єврокомісії. Очільник Кабміну наголосив: він – справжній друг України.

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Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі,
– заявив Шмигаль.

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Автор: Мар'яна Бекало