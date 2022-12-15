ЄС нарешті погодив 9 пакет санкцій проти Росії

Країни Євросоюзу 15 грудня підтримали 9 пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Раніше у ЄС не могли дійти згоди, тому ухвалення обмежень затягували.

Спочатку про готовність санкцій повідомили кілька дипломатів ЄС. Пакет письмово оформлять до обіду п'ятниці, 16 грудня.

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Згодом інформацію підтвердило чеське головування в Раді ЄС.

Чому затримували погодження санкцій

Як пише Reuters, раніше Польща і Литва блокували пакет санкцій. Пояснювали, що там є потенційна лазівка для підсанкційних російських олігархів. Відтак зазначали, що остання на той час версія пакету санкцій сприятиме поповненню російського військового бюджету.

Однак наразі невідомо, чи вдалось виправити цю деталь, оскільки документ ще не оприлюднили.

Якими можуть бути нові санкції

Європейська комісія 7 грудня заявила, що до санкцій мають додати близько 200 російських фізичних осіб та компаній. Серед них – військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Крім того, пропонують застосувати обмеження проти ще трьох російських банків. Також хочуть накласти додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувати заходи, аби Росія не мала простого шляху у використанні безпілотників.