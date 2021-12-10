ЄС погодився прийняти Хорватію в Шенгенську зону

Рада Європейського Союзу вирішила приєднати Хорватію до Шенгенської зони. Балканській країні вдалось переконати Брюссель у тому, що вона може ефективно керувати своєю частиною зовнішніх кордонів блоку.

Рекомендація від Єврокомісії, щоб включити Хорватію до "Шенгену", була в жовтні 2019 року. Згідно з висновками Ради ЄС, країна виконала всі необхідні умови, щоб застосувати всі частини шенгенських досягнень.

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Шлях Хорватії до "Шенгену"

Щоб приєднати Хорватію до Шенгенської зони, із 2016 по 2020 роки проводили оцінку країни.

Членом ЄС Хорватія стала у 2013 році. Її долучення до єврозони довго було проблематичним через міграцію.

Досі остаточно не зрозуміло, коли саме Хорватія приєднається до Шенгенської зони. Як раніше заявляв прем’єр країни Андрей Пленкович, він очікує приєднання країни до зони вільних поїздок в ЄС у 2022 році.

Реформа Шенгену

У 2022 році Франція, ставши головою у Раді ЄС, хоче ініціювати реформу Шенгенської зони. У ймовірних майбутніх змінах можуть бути два пріоритети. Першою перевагою буде політичне управління Шенгенською зоною.

Як запевняв президент Франції Еммануель Макрон, країни, чиї кордони розташовані на зовнішньому краї ЄС, мають розраховувати на повну підтримку прикордонного агентства Frontex. Також вони повинні отримувати підкріплення силовиків з інших країн Євросоюзу.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш закликав Євросоюз розширити Шенгенську зону на 4 країни. Він запропонував, щоб "Шенген" діяв щодо Болгарії, Румунії, Хорватії та Сербії. Він запевняв, що Євросоюз не має чіткої стратегії боротьби з біженцями.

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"Шенген" включає 26 країн Європи. Їхні громадяни вільно пересуваються по території зони і проходять контроль тільки на в'їзді та на виїзді з зони.