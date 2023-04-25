Терміновий запит: ЄС обіцяє прискорити надання Україні боєприпасів вже найближчими днями

Євросоюз пообіцяв надати Україні більше боєприпасів. Передача допомоги може статися вже найближчим часом.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі глав МЗС ЄС у Люксембурзі, інформує 24 Канал. Там вони обговорили потреби України.

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ЄС обіцяє прискорити надання Україні боєприпасів

За словами Борреля, вже надано військової підтримки на понад 31 мільярд євро.

Ми продовжуємо виконувати свою обіцянку щодо 1 мільярду на боєприпаси. Вже було надано близько тисячі ракет. Кількість боєприпасів зростає, і має збільшитися швидше найближчими днями,

– заявив глава дипломатії ЄС.

До речі, перший елемент домовленості на відшкодування видатків урядів країн ЄС за відправлення Україні боєприпасів вже працює.

Щодо фінансування на суму 1 мільярда євро спільних закупівель ЄС міністри дійшли згоди, однак фінального рішення не ухвалили. Втім, процес закупівель активно готується, щоб як тільки буде рішення – він почав працювати.

"Ми знаємо, що Україна невідкладно потребує боєприпасів та ракет. І вони потрібні їм для захисту своєї території. Ситуація не така, що Росія не хоче зупинятися, і Україна не хоче зупинятися. Росія не хоче зупиняти вторгнення, і Україні має продовжувати захищатися. Саме так правильно пояснювати те, що там відбувається", – наголосив Боррель.

ЄС працює над реалізацією замовлення боєприпасів для України

За словами Борреля, перший шлях передбачав використання 1 мільярда євро, щоб відповісти на найбільш невідкладні потреби Україні. Ця робота триває.

передбачав використання 1 мільярда євро, щоб відповісти на найбільш невідкладні потреби Україні. Ця робота триває. Другий шлях – забезпечення України боєприпасами, який передбачав спільне замовлення країнами ЄС виробництва артилерійських боєприпасів на підприємствах оборонної промисловості, ще потребує спільного рішення.

– забезпечення України боєприпасами, який передбачав спільне замовлення країнами ЄС виробництва артилерійських боєприпасів на підприємствах оборонної промисловості, ще потребує спільного рішення. Третій шлях – збільшення спроможності оборонної промисловості.

Рада ЄС погодила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для України

Нещодавно стало відомо, що Рада ЄС виділить 1 мільярд євро на боєприпаси для України до 31 травня. Відповідне рішення ухвалили 13 квітня. Це дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або коштом зміни пріоритетів чинних замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.