Настав час прокидатися, щоб встигати за рештою світу, – топгенерал НАТО про "оборонку" Європи

У НАТО заявили, що Європа повинна ризикувати та витрачати більше на зброю, а ще – бути швидшою та скорочувати бюрократію, якщо хоче виграти нову глобальну гонку озброєнь. Там кажуть, що її вона не переможе, якщо гратиме "за правилами, які нав'язала собі сьогодні".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації адмірала П'єра Вандьє виданню Politico. Топгенерал дав своє перше інтерв’ю для преси після того, як обійняв цю посаду наприкінці вересня 2024 року.

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Виробники зброї стикаються із "надмірним виконанням вимог"

Вандьє вважає, що європейські виробники зброї стикаються із перфекціонізмом та "надмірним виконанням вимог". Він закликає змінити чинні правила та норми. Як пояснюють дослідники, вони створені лише для мирного часу.

Ви повинні продемонструвати, що все ідеально в обладнанні, яке ви збираєтеся поставити через 15 років, що жодного болта не буде втрачено,

– пояснив адмірал, із чим доводиться стикатися європейському ОПК.

Наприклад, виробникам бронетранспортерів Griffon довелося змінити передню частину, бо вона не відповідала дорожнім стандартам. А французькі фрегати чекають роками на належне оновлення тоді, як деякі американські військові кораблі можна модернізувати щодня.

Як зазначає Politico, наразі країни Європи працюють над збільшенням виробництва зброї, однак доволі сильно відстають від Росії у виробництві боєприпасів.

Вандьє також зауважив, що європейські програми озброєння "надто повільні та недостатньо гнучкі". Він сподівається, що Європа зможе навчитися підходу США до технологій та інновацій, а її фірми зможуть стати набагато більшими, ніж просто субпідрядниками.

"Європа повинна більше ризикувати"

"Їхній ентузіазм (США – 24 Канал) і здатність ризикувати є фундаментальними. В Європі ми не ризикуємо… Я налаштований оптимістично, і маю послання: настав час прокинутися. Ми насправді можемо робити великі речі, а це означає, що ми повинні правильно використовувати гроші, більше ризикувати, пробувати більше", – зауважив адмірал.

А ще Вандьє збирається працювати над "слабким місцем Європи" – над ІТ, логістикою та космосом.

"У космосі нам дійсно потрібно докласти значних зусиль. Загалом ми витрачаємо наші гроші на невелику кількість високопродуктивних геостаціонарних супутників з тривалим терміном служби", — зауважив він.

Про те, чи готові європейські уряди інвестувати більше у свої армії, він відповів, що це "велике питання".

"На Європу припадає 10 відсотків населення світу та 50 відсотків світових соціальних витрат. Прийде час, коли нам доведеться сказати собі, що якщо нам доведеться захищатися, нам потрібно буде трохи балансувати", – заявив Вандьє.

Також він закликав країни НАТО витрачати приблизно 3% свого ВВП на оборону.