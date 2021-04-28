ЄС повинен відреагувати, якщо Росія перетне червоні лінії щодо Донбасу, – Борель

Європейський Союз повинен відреагувати на дії Росії. Зокрема якщо вона перетне червоні лінії щодо Донбасу.

Таку заяву зробив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Про це він повідомив на засіданні Європарламенту.

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За словами Борреля, ЄС має бути готовим до додаткових дій щодо Росії.

Ми також маємо бути готові до додаткової реакції, якщо Росія продовжить ескалацію або перетне червоні лінії,

– він зазначив.

Також глава дипломатії закликав Росію виконати мінські домовленості. Він наголосив, що держава-окупант повинна визнати себе стороною конфлікту на Донбасі та припинити вдавати з себе лише посередника.

"Росія повинна припинити провокації і співпрацювати над зниженням напруги", – сказав Боррель. Він відзначив, що для України мінські домовленості – основні умови для поліпшення відносин з Росією.

Боррель: Україна повинна втілювати реформи

Президент України Володимир Зеленський заявив про ініціативу модернізації мінських переговорів . Він розглядає можливість розширення формату і долучення до нього нових держав.

Для того, щоб Україна могла протистояти російській агресії, вона повинна продовжувати втілювати реформи: "Немає нічого кращого у протистоянні з Росією, ніж стати країною з демократичною системою, вільною від корупції, використовуючи наші ресурси, які ми готові надати для того, щоб поліпшити якість управління країною".

Дипломат відзначив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну в конфлікті з Росією, а також – візьме участь у саміті Кримської платформи.

. Саміт Кримської платформи відбудеться у серпні 2021 року.