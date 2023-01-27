ЄС продовжив економічні санкції проти Росії
Джерело:Рада ЄС
Рада ЄС продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії. Санкції проти Кремля продовжені на 6 місяців – до 31 липня 2023 року.
Йдеться про санкції, які вперше були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізували ситуацію в Україні. Обмеження були значно розширені з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україні.
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ЄС продовжив санкції, запроваджені у 2014 році та розширені у 2022-у
Наразі санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.
Вони також охоплюють: заборону на імпорт або транспортування морським шляхом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.
ЄС запровадив 9 пакет санкцій проти Росії
- У грудні 2022 року Рада ЄС остаточно схвалила дев'ятий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України. Пакетом санкцій були запроваджені нові заходи експортного контролю та обмеження на товари і технології подвійного призначення, а також товари та технології, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, значно розширюючи список суб'єктів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії.
- Зокрема, санкції застосовуватимуться до 168 додаткових суб'єктів, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом Росії.
- Наразі триває підготовка 10 пакета санкцій, який найімовірніше схвалять до річниці повномасштабної війни – 24 лютого. З неофіційних коментарів відомо, що обговорюють додаткові обмеження проти російських пропагандистських ресурсів та нові відключення російських банків від SWIFT.
- Також повідомлялося про синхронізацію санкцій щодо Білорусі із секторальними санкціями, які вже запроваджені проти Росії.