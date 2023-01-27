ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

Рада ЄС продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії. Санкції проти Кремля продовжені на 6 місяців – до 31 липня 2023 року.

Йдеться про санкції, які вперше були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізували ситуацію в Україні. Обмеження були значно розширені з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україні.

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ЄС продовжив санкції, запроваджені у 2014 році та розширені у 2022-у

Наразі санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Вони також охоплюють: заборону на імпорт або транспортування морським шляхом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

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