У ЄС розповіли проти кого з оточення Януковича продовжили санкції

Європейський Союз ще на рік продовжив санкції проти 8 осіб з оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича. Водночас зі списку офіційно виключили Сергія Арбузова та Дмитра Табачника.

Рішення схвалила Рада Євросоюзу 4 березня, однак чинності воно набрало у день публікації – 5 березня.

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Вперше Євросоюз запровадив санкції у березні 2014 року. Причиною стало неналежне використання державних фондів України та службові зловживання, що призвели до втрати бюджетних фондів. Згодом санкції щороку продовжували.

Обмеження передбачали замороження активів і заборону на в'їзд у країни ЄС.

Проти кого продовжили санкції

Віктора Януковича,

його сина Олександра,

ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка,

його заступника Віктора Ратушняка,

ексгенпрокурора Віктора Пшонки,

його сина Артем,

бізнесмена Сергія Курченка,

ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Так, обмеження проти цих осіб діятимуть ще до 6 березня 2022 року.

Що відомо про осіб, яких виключили із списку

Колишнього віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника виключили з санкційного списку.

Зауважимо, Табачник був міністром освіти України впродовж 2010 – 2014 років. Після Революції Гідності він втік із країни. З 2015 року його оголосили в розшук.

Сергій Арбузов у 2010 – 2013 роках обіймав посаду голови Нацбанку, а з грудня 2012 по січень 2014 року він був першим віцепрем'єр-міністром. Чиновник також виконував обов'язки прем'єр-міністра, після того, як з посади пішов Микола Азаров.