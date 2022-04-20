У ЄС розповіли, як Україна отримуватиме статус кандидата і чи можливо це вже у червні

Єврокомісія розглядає можливість надати Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу до кінця червня. Після цього Європейська рада зможе розпочати дискусію щодо подальших кроків.

Про це на брифінгу у Києві повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє 24 канал. Наголосимо, що пресконференція від 20 квітня відбулася після переговорів з Володимиром Зеленським.

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Шарль Мішель висловив підтримку Україні щодо вступу до ЄС

Він наголосив, що офіційна думка Комісії буде сформована до кінця червня.

Це буде моєю відповідальністю оцінити, коли я зможу поставити це питання до порядку денного Європейської ради, щоб переконатися, що у нас є політична дискусія, діалог, щоб досягти прогресу на цьому шляху,

– додав президент Європейської ради.

Він додав, що відчуває сильну підтримку й наразі повністю переконаний, що Європейська рада зможе сприяти Україні у подальших кроках.

Він наголосив, що Україна з дня у день демонструє відданість демократичним принципам та свободам.

Ви боретесь не лише за майбутнє дітей України. Ми знаємо, що ви боретеся за європейські фундаментальні принципи та цінності,

– наголосив Мішель.

Брифінг Зеленського та Шарля Мішеля: дивіться відео