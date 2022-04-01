В ЄС розраховують, що Китаю вплине на Росію для припинення війни в Україні

В Євросоюзі висловили свої сподівання щодо саміту ЄС – Китай, який відбудеться 1 квітня. Там розраховують переконати Пекін вплинути на Москву, аби вона припинила війну в Україні.

Про сподівання Євросоюзу на правах анонімності повідомив високопоставлений європейський чиновник. Він прокоментував деталі майбутніх переговорів з Китаєм на найвищому рівні.

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ЄС вважає, що Китай може вплинути на Росію

Ситуація може змінитися, якщо Китай використає свій вплив (на Росію – 24 канал) з метою уникнути того, щоб (в Україні – 24 канал) застосовувалися деякі види озброєнь і щоб створювалися умови для обходу санкцій,

– заявив співрозмовник.

Представник ЄС додав, що у цій справі Європа та Китай могли б діяти спільно.

На його думку, Китай може "обрати роль близького до Росії союзника". Але, попри спільну заяву сторін від 4 лютого, схоже, Пекін ще не визначився зі своєю позицією.

Чиновник Євросоюзу зазначив, що Китай "має враховувати свої довгострокові інтереси".

Співрозмовник свої думки підкріпив інформацією від китайської митниці за 2021 рік. З них випливає, що торговельний обмін Китаю з Євросоюзом становив майже 14% усієї зовнішньої торгівлі країни, зі США – 12,5%, з Росією – 2,4%.

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