Днями ЄС схвалить санкції проти білоруських авіакомпаній, – ЗМІ

Євросоюз планує впровадити санкції проти білоруського авіаперевізника та щонайменше 7 людей та 1 компанії через інцидент з примусовою посадкою у Мінську літака Ryanair. А Європейське агентство авіаційної безпеки дозволило польоти в небі над Білоруссю тільки в надзвичайних ситуаціях.

Про плани запровадити санкції вже цього тижня та на початку наступного видання пише з посиланням на слова 3 дипломатів.

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ЄС накладе санкції через посадку Ryanair у Мінську

За попередніми даними, до санкційного списку потрапить білоруський авіаперевізник "Белавіа". Йому заборонять здійснювати польоти у європейському повітряному просторі, а також здійснювати посадки та вильоти з аеропортів країн ЄС.

Також санкції, ймовірно, накладуть, на щонайменше 7 людей та 1 організацію. Мовиться про високопоставлених чиновників міністерств оборони та транспорту Білорусі, військових з ВПС, високопоставленого чиновника мінського аеропорту і високопоставленого чиновника цивільної авіації.

Окрім того, уряди ЄС також готують секторальні санкції, які можуть торкнутися продажу облігацій, нафтового сектору та експорту калійних добрив.

Винятки для польотів над Білоруссю

Європейське агентство авіаційної безпеки дозволило польоти в небі над Білоруссю тільки в надзвичайних ситуаціях.

Проведення операцій у повітряному просторі Білорусі більше не дозволяється, якщо це не потрібно для безпечних операцій у непередбачених обставинах,

– йдеться у заяві.

Такі обмеження повинні запровадити протягом 2 тижнів.

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