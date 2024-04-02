В ЄС соцслужби забрали в українців понад 250 дітей: яка країна-рекордсмен

Дмитро Лубінець розповів, скільки дітей у Європі вилучили в українців. За словами уповноваженого, випадків вилучення українських дітей після повномасштабного вторгнення побільшало.

Дмитро Лубінець заявив, що дітей забирають в батьків, опікунів й інших законних представників за кордоном. Посадовець також розповів про причини.

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Де найбільше дітей забрали в батьків

Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів, що місцеві соціальні служби за кордоном забрали 255 українських дітей. Це дані станом на 31 грудня 2023 року, які Лубінець повідомив на запит журналістів.

За його словами, найбільше дітей вилучили в Німеччині – 71 дитину, в Польщі – 33, Італії – 25, Чехії – 24, Швеції – 17.

Станом на 1 березня 2024 року в роботі секретаріату уповноваженого перебуває 74 звернення стосовно 176 дітей, відібраних у батьків та інших законних представників за кордоном. За вказаними зверненнями відкриті провадження, в межах яких вживаються заходи реагування та направляються запити до відповідних державних органів влади,

– сказав Лубінець.

Він пояснив, що найбільш розповсюдженими причинами вилучення дітей у батьків є:

відсутність відповідних документів у батьків та інших законних представників,

у батьків та інших законних представників, за законодавством ЄС, неналежне виконання батьківських обов'язків. Зокрема, мовиться про підвищення голосу, будь-який фізичний вплив на дитину, щоб заспокоїти, залишення без нагляду дорослих на тривалий час тощо.

Ба більше, на рішення соціальних органів також може вплинути агресивна поведінка самих дітей або невідвідування ними школи.

Дмитро Лубінець запевнив, що таких ситуацій могло б не бути, якби всі співвітчизники, що перебувають за кордоном, знали тонкощі місцевого законодавства.

"В січні 2024 року як омбудсмен України я направив лист до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, зокрема, з проханням вжити всіх можливих заходів реагування задля налагодження співпраці на рівні компетентних органів та міжурядових/міждержавних домовленостей з іншими країнами... Головна мета — сприяти поверненню (вилучених – 24 Канал) дітей-громадян України їх законним представникам", – сказав посадовець.

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