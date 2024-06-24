Подальший тиск на економіку Росії: на що спрямовані нові санкції ЄС

Євросоюз ухвалив 14 пакет санкцій проти Росії. Він передбачає тиск на російську економіку, зокрема, обмеження фінансових операцій з банками країни-агресорки та країн, які її підтримують.

Кореспондентка Софія Назаренко розповіла 24 Каналу, що ЄС ввів обмеження щодо осіб та установ, які загрожують Україні. Також Євросоюз вже планує роботу над 15 пакетом санкцій.

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На що спрямовані нові санкції

За словами кореспондентки, новий пакет санкцій продовжує тиск на російську економіку, енергетику. Також він спрямований на обмеження обходу Кремлем чинних санкцій. Пакет містить обмеження щодо російського скрапленого природного газу, вводяться обмеження на його транзит через порти Європейського Союзу.

Однак наразі немає таких обмежень, аби ЄС повністю перестав закупівлю цього продукту Росії. Втім вводиться заборона на реекспорт цього продукту до третіх країн з ЄС,

– зауважила Назаренко.

Крім цього, в 14 пакеті санкцій є обмеження тіньового флоту Росії. Під них вже потрапили 27 суден, які тепер не можуть входити у європейські порти, а європейським компаніям заборонено їх обслуговувати.

Санкції забороняють проводити фінансові операції з банками країни-агресокри та третіх країн, які підтримують російський оборонно промисловий комплекс.

Євросоюз ввів обмеження щодо 116 осіб та установ, які загрожують територіальній цілісності та суверенітету нашої держави.

Новий пакет прямо забороняє політичним партіям, організаціям та дослідницьким установам ЄС отримувати будь-яке фінансування з боку Росії.

Підготовка 15 пакету санкцій

Кореспондентка повідомила, що наші союзники вже говорять про необхідність негайного початку роботи над новим 15 пакетом санкцій

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила вдячність за 14 пакет санкцій. Вона пояснила, що хоч переговори тривали довго, він є широким за спектром.

Робота над новим пакетом санкцій розпочнеться негайно. Я впевнена, що ми зможемо оновити списки суб'єктів, які перебувають під санкціями,

– підкреслила Валтонен.