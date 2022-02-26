ЄС увів санкції проти Дмитра Медведєва та Михайла Мішустіна

Євросоюз увів нові санкції через війну Росії проти України. У список підсанкційних потрапили глава уряду Михайло Мішустін та заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

Євросоюз оголосив про нові санкції проти російської верхівки 25 лютого. Про це інформує 24 канал.

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Мішустін, Медведєв та Колокольцев – у переліку підсанкційних

У переліку підсанкційних – також міністр внутрішніх справ держави-агресорки Володимир Колокольцев. Загалом у списку – 98 осіб.

Які ще каральні обмеження ввели

Євросоюз заборонив експорт у Росію технологій для нафтогазової, аерокосмічної та оборонної галузі. Також росіянам доведеться забути про спрощений візовий режим. Наразі цю угоду заморозили.

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