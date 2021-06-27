ЄС відмовив Меркель: у Європі не можуть узгодити відносини з Росією

Європейські лідери на саміті не підтримали пропозицію Ангели Меркель провести зустріч з Володимиром Путіним. І це попри те, що за ініціативу канцлерки Німеччини виступили лідери таких потужних гравців ЄС як Франції, Австрії та Італії.

Меркель вважає, що Європейський Союз має шукати прямого контакту з Росією та російським президентом. Водночас президент Франції Еммануель Макрон зазначав, що діалог необхідний для стабільності європейського континенту, проте поступатися принципами не збираються.

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Багато європейських політиків почули про відповідну ініціативу канцлерки Німеччини лише напередодні саміту у Брюсселі, що стало для них повною несподіванкою. Не очікували на такий демарш Ангели Меркель і в Києві.

"Ми будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз, як далі поводитимуть себе Берлін і Париж", – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Євросоюз прагне будувати власний діалог з Москвою

Німецькі ЗМІ припустили, що великі гравці ЄС вирішили відновити саміти з Путіним, які були заморожені з 2014 року, коли Росія окупувала український Крим – щоб не залежати від політики Білого дому, який розпочав такий діалог з очільником Кремля у Женеві.

Вони теж хочуть мати діалог, щоб мати свій порядок денний відносин з Росією, щоб мати і захищати свої інтереси,

– припустив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

У Німеччині та Франції діє активне проросійське лобі, яке намагається налаштувати європейські політичні еліти бути відкритішими до Москви. Крім того, великий бізнес в цих країнах прагне відновити нормальні стосунки з російськими партнерами, які значно погіршилися після запровадження антиросійських санкцій. На цьому тлі пропозиція Меркель може стати небезпечним прецедентом для України.

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"Головні ризики, що Євросоюз повернеться до квазінормальності відносин з путінським режимом. Це означає, що можливе скасування частини санкцій. Це означає картбланш для Путіна перезавантажуватись в нову версію путінського режиму. Це означає, що червоні лінії дуже складно буде виставляти Путіну", –

сказав міністр закордонних справ України з 2014 до 2019 року Павло Клімкін.

ЄС не може узгодити відносини з Росією

Водночас поки про зраду не мовиться, адже більшість європейських лідерів не підтримали ініціативу Ангели Меркель. Проте ситуація в Євросоюзі доволі хитка. Меркель з осені 2021 року вже не буде керувати Німеччиною.



У Німеччині може діяти так зване проросійське лобі / Фото The New York Times

У Франції у квітні 2022 року обиратимуть нового президента. І поки не відомо, хто стане на чолі Євросоюзу. Наразі в Європі переважають різнобіжні сили. Відтак в Брюсселі попри гучні декларації досі не можуть узгодити єдиної позиції щодо стосунків з Росією.

Більшість європейських політиків діє прагматично, захищають інтереси власної країни і власного бізнесу зокрема. Так має діяти й українська влада, зазначили експерти – необхідно активно налагоджувати прямі стосунки з ключовими політиками в головних країнах Євросоюзу, аби сформувати єдиний фронт підтримки нашої держави.

Одне ключових завдань нашої зовнішньої політики: потрібно взяти наших партнерів і сказати "Це ключова тема, це загроза і для нас, і для вас, кажіть, що це червона лінія",

– зазначив Павло Клімкін

Чому відносини з США є важливими

Крім того, необхідно посилювати відносини із головним партнером на світовій арені – Сполученими Штатами, вважає Павло Клімкін. Під час свого нещодавнього візиту до Європи Джо Байден неодноразово наголошував: США готові знову очолити вільний, демократичний світ.



Байден наголошував, що США готові очолити демократичний світ / Фото The New York Times

В Європі прихильно поставилися до такого рішення Білого дому, адже за президентства Дональда Трампа північноатлантична єдність зазнала занепаду. На тлі таких геополітичних процесів набуває особливого значення візит Володимира Зеленського до Білого дому у липні 2021 року. Оскільки від якості діалогу з Вашингтоном багато в чому залежатимуть й стосунки з ЄС.