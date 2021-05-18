У ЄС відреагували на "Асоційоване тріо" України, Грузії та Молдови

Європейський Союз відреагував на створення "Асоційованого тріо" – ініціативу України, Грузії та Молдови. В ЄС розділяють прихильність держав європейській інтеграції.
Грузія, Молдова та Україна є близькими сусідами ЄС та партнерами. ЄС поважає їхній вибір та стратегічні цілі, зокрема, й підписання цього меморандуму. Про це заявив речник дипломатичної служби ЄС Петер Стано.
До теми Україна, Грузія і Молдова заснували "Асоційоване тріо" для вступу в ЄС
ЄС підтримує "Асоційоване тріо"
ЄС розділяє прихильність" зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції з цими державами.
Європейський Союз підтримує кожну з цих країн в їхніх процесах реформ і перетворень, вкладаючи значний час, фінансову і технічну допомогу для того, щоб забезпечити відчутні блага і поліпшення життя громадян,
– наголосив дипломат.
Стано додав, що ЄС зосереджений на виконанні угод про асоціацію, щоб повною мірою використовувати передбачені ними можливості.
Що відомо про об'єднання
- Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови 17 травня підписали тристоронній меморандум "Асоційоване тріо".
- Документ передбачає початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції.
- Домовленість включає структурування консультацій щодо європейської інтеграції між дипломатами, спільні дипломатичні ініціативи у діалозі з інституціями ЄС, координацію позицій у рамках формату "Східного партнерства".