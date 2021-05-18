У ЄС відреагували на "Асоційоване тріо" України, Грузії та Молдови

Європейський Союз відреагував на створення "Асоційованого тріо" – ініціативу України, Грузії та Молдови. В ЄС розділяють прихильність держав європейській інтеграції.

Грузія, Молдова та Україна є близькими сусідами ЄС та партнерами. ЄС поважає їхній вибір та стратегічні цілі, зокрема, й підписання цього меморандуму. Про це заявив речник дипломатичної служби ЄС Петер Стано.

До теми Україна, Грузія і Молдова заснували "Асоційоване тріо" для вступу в ЄС

ЄС підтримує "Асоційоване тріо"

ЄС розділяє прихильність" зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції з цими державами.

Європейський Союз підтримує кожну з цих країн в їхніх процесах реформ і перетворень, вкладаючи значний час, фінансову і технічну допомогу для того, щоб забезпечити відчутні блага і поліпшення життя громадян,

– наголосив дипломат.

Стано додав, що ЄС зосереджений на виконанні угод про асоціацію, щоб повною мірою використовувати передбачені ними можливості.

Що відомо про об'єднання