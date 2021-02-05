Осуд і порада: у ЄС відреагували на вигнання дипломатів з Росії:

У Євросоюзі засуджують намір Росії вислати з країни європейських дипломатів. Російській стороні рекомендують переглянути це рішення.
Джерело:Твітер Рікарда Йозвяка
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель не погодився із твердженням про участь європейських дипломатів у російських протестах 23 січня. Відповідну заяву зробив прессекретар Борреля.
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Боррель рішуче засудив цю новину та заперечив твердження про участь дипломатів у демонстраціях,
– заявив прессекретар.
Що ще мовиться у заяві
- Рішення необхідно переглянути.
- Євросоюз – єдний та солідарний з державами, дипломатів яких Росія планує вислати.
Росія висилає дипломатів: що відомо
- Росія заявила, що висилає дипломатів з 3 європейських країн: Швеції, Німеччини та Польщі.
- Представників ЄС звинувачують в участі у масових протестах на підтримку Олексія Навального 32 січня.
- У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що така поведінка дипломатів нібито суперечить дипломатичному статусу.