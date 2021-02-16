Хороші новини, – ЄС відреагував на рішення Ради про відновлення конкурсів на держпосади

Верховна Рада 16 лютого проголосувала за відновлення конкурсів на державні посади. У Європейському Союзі схвалили таке рішення парламенту.

Керівниця Групи підтримки України у Єврокомісії Матернова наголосила на важливості швидкого набуття чинності закону.

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Хороші новини: сьогодні парламент України схвалив закон про відновлення прийому на роботу на основі заслуг, припинений під час пандемії,

– заявила Матернова.

Вона додала: "Це основна опора комплексної стратегії реформи державного управління в Україні, підтримуваної ЄС, для поліпшення і зміцнення державної служби".

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