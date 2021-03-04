Розстрілювали цивільних та медиків: ЄС відреагував на військові репресії у М'янмі

Євросоюз засудив репресії з боку військових щодо протестувальників у М'янмі. Під час акцій проти перевороту військові розстріляли цивільних громадян. Зокрема, медиків.
Джерело:Європейська служба зовнішніх дій
У ЄС наголосили, що жертвами репресій стали сотні людей.
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Неозброєні цивільні громадяни та медичний персонал були застрелені, сотні людей були арештовані, що є грубим порушенням міжнародного законодавства,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, хунта М'янми цілеспрямовано переслідує журналістів країни. Одних представників ЗМІ військові залякують, інших – затримують.
ЄС повідомляє, що репресіями щодо журналістів військові намагаються приховати від світу власні звірства та мужність народу, який не визнає владу заколотників. Однак про жодну легітимізацію хунти М'янми не може навіть мовитися.
Масові розстріли у М'янмі: що відомо
- 1 лютого військові захопили владу у М'янмі.
- З того часу вони зробили усе можливе, аби відрізати жителів країни від світу. Зокрема, заблокували соціальні мережі.
- Водночас тиранія з боку військових не злякала народ. Люди регулярно виходять на масові протести проти самопроголошеної влади.
- 3 березня стало найкривавішим днем в історії протестів проти заколотників. Військові розстріляли 38 протестувальників. Серед них були навіть діти.