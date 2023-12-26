Посол при ЄС розповів, коли почнуться переговори про вступ України до Євросоюзу
15 грудня Європейський Союз ухвалив історичне рішення про початок перемовин щодо вступу України. Тепер Єврокомісія має скликати міжурядову конференцію, яка знаменуватиме фактичний початок цих перемовин.
Подробиці подальшого євроінтеграційного маршруту України в ефірі марафону "Єдині новини" навів посол України при ЄС Всеволод Ченцов, зазначивши, що до цього часу ні Європа, ні Україна не повинні сидіти, склавши руки.
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Якими будуть наступні кроки євроінтеграції
Рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС означає, що наша країна перейшла певний "Рубікон", після якого наше майбутнє в об'єднаній Європі стало ще реальнішим. Для цього всі органи державної влади України напружено працювали над тим, щоб виконати усі вимоги Євросоюзу.
"Єдине, що залишається (в переліку необхідних реформ, наданих ЄС – 24 Канал) – це закон про лобіювання, який вже внесений до Верховної Ради. Відповідно, є всі підстави вважати, що протягом найближчих кількох місяців ці умови на 100% будуть виконані", – зазначив Ченцов.
В березні Єврокомісія оприлюднить звіт про успіхи України у виконанні зазначених нею реформ, який буде наданий державам-членам об'єднаної Європи. Після цього буде ухвалене рішення про скликання міжурядової конференції, яке і стане фізичним початком переговорів між Україною та ЄС.
Водночас ані Україна, ані ЄС не мають, за словами посла, стояти на місці, чекаючи на березень. Цей час можна і потрібно використати на підготовку "переговорної рамки" – процедури, за якою відбуватимуться перемовини між сторонами. Також для початку перемовин Єврокомісія має зробити "скринінг", або, інакше кажучи, оцінку українського законодавства щодо відповідності законодавству ЄС.
Це допоможе ЄС зрозуміти, як далеко просунулась Україна в імплементації європейських правових норм у своє законодавство і як об'єднаній Європі вести із нами переговори.
Які реформи провела Україна на шляху до ЄС
- Для того, щоб отримати рішення про початок переговорів із ЄС, Україна переглянула своє законодавство в питанні нацменшин, дозволивши здобувати мовами ЄС вищу освіту в приватних навчальних закладах та послабивши обмеження для мов нацменшин в низці інших галузей.
- Серед вимог, які ЄС та США надавали Україні, значна увага відводиться боротьбі з корупцією. Відповідно, виконуючи ці рекомендація, Верховна Рада погодилась збільшити штат НАБУ, а також – посилили спроможності САП, вивівши її з підпорядкування Генеральному прокурору.
- Також непросто українським законодавцям далося рішення про посилення контролю за політично значущими особами.