ЄС вирішив прийняти Північну Македонію та Албанію, – журналіст

Євросоюз нібито ухвалив рішення про розширення. Вже начебто оголосили початок процедури вступу до складу двох країн Західних Балкан – Північної Македонії та Албанії.

Про рішення ЄС заявив журналіст Річард Юзвяк. На офіційних ресурсах ЄС така інформація нібито має з'явитись найближчим часом.

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Білий дим. Ми маємо висновки щодо розширення ЄС – на відміну від минулого року. Північна Македонія. Албанія,

– написав Юзвяк.

Журналіст написав "Білий дим", натякаючи на традиції Ватикану при обранні нового Папи. У цьому випадку білий дим означає колегіальне ухвалення рішення про остаточний вибір.

Що цьому передувало

Албанія та Північна Македонія є офіційними кандидатами на вступ до ЄС. Остання у серпні отримала підтримку Австрії, Чехії та Словенії. Однак 29 вересня країни ЄС не змогли підтвердити свою обіцянку балканським країнам про те, що їх приймуть.

До слова, Боснія та Герцеговина та Косово поки що розглядаються як потенційні кандидати для переговорів з ЄС.

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Востаннє ЄС розширювався у липні 2013 року. Тоді приєдналася Хорватія. Вступ країни тривав 10 років, оскільки заявку на членство країна подала у 2003 році.