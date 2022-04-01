ЄС визнає Україну кандидатом у члени ЄС, – Єрмак про візит глави Європарламенту

Голова Європарламенту Роберта Мецола була з візитом в Києві. Вона пообіцяла, що Україна стане кандидатом в члени Євросоюзу.

Про це повідомив керівник Офісу Президентка Андрій Єрмак. Він також додав, що ЄС візьме участь у повоєнній відбудові України.

До теми Членство в Євросоюзі та відбудова: Європарламент дав 3 обіцянки Україні

Ми продовжуємо боротися з Росією, а після перемоги – ми відбудуємо всю країну. Впевнений, що Україна буде місцем креативних ідей та рішень. Місцем нової інфраструктури та інвестицій,

– написав Єрмак.

Візит Мецоли до України

Нагадаємо, що глава Європарламенту відвідала України 1 квітня. Під час свого виступу вона дала 3 обіцянки Україні:

Євросоюз визнає вторгнення Росії на Україну зазіханням на цілу Європу, нападом на світ та його лад;

Україна стане кандидатом в члени ЄС офіційно та швидко ;

; Євросоюз допомагатиме Україні у відбудові зруйнованих міст та сіл унаслідок війни.

Крім того, Європа продовжить допомагати Україні фінансово та забезпечувати всім необхідним військових, а також людей, які постраждали від війни.

Детальніше – Брифінг Стефанчука та Мецоли: дивіться відео