ЄС вніс у списки санкцій начальника генштабу Білорусі й держсекретаря радбезу
Джерело:"Эхо Москвы"
Другий масивний пакет санкції проти Росії Європейський Союз затвердив 24 лютого. Далі стало відомо, що під санкції потрапили й представники білоруського режиму.
Зокрема, обмеження стосуватимуться глави генштабу, заступника міністра оборони, і держсекретар радбезу. Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що під санкціями будуть навіть Лавров та Путін.
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У пакеті нових санкцій від ЄС є й топові посадовці Білорусі
Європейський Союз наклав санкції на представників білоруської влади режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. До чорного списку потрапили:
- Держсекретар радбезу країни Олександр Вольфович.
- Заступник міністра оборони Андрій Жук.
- Начальник генштабу Віктор Гулевич.
Також у списках є багато росіян, державних структур, фінансових організацій Росії.
Зокрема, сам президент Володимир Путін, його посіпака з МЗС Сергій Лавров, заступник глави російського радбезу Дмитро Медведєв, глава уряду Михайло Мішустін, глава МВС Володимир Колокольцев та десятки інших.
Ба більше, Євросоюз:
- Обмежив доступ влади Росії та "Центробанку" до ринку капіталу ЄС.
- Заборонив експорт у Росію технологій для нафтової галузі й експорт товарів та технологій для авіаційної та космічної галузей.
- Обмежив експорт товарів та технологій для російського сектору оборони та безпеки.
- Заборонив надання державного фінансування чи фінансової допомоги для торгівлі з Росією та інвестицій у країну.
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