Під прицілом міністри та генпрокурор: ЄС ввів ще один пакет санкцій проти режиму М'янми

Євросоюз наклав новий пакет санкцій проти військової хунти в М'янмі. Тепер у санкційному списку опинилися міністри та навіть генеральний прокурор.
Усі особи, які потрапили під дію санкцій, причетні до підриву демократії та верховенства права у М'янмі.
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Нові санкції ЄС ввели проти:
- 8 осіб,
- 3 суб'єктів господарювання,
- організації ветеранів війни.
Відомо, що 4 установи, які потрапили під санкції, перебувають у державній власності або контрольовані збройними силами М'янми, і були залучені до доходів військового режиму та його репресивних дій.
Загалом, враховуючи нові санкції, обмежувальні заходи застосували до 43 фізичних осіб та 6 суб'єктів господарювання.
Що передбачають обмеження
- Заморожування фінансових активів.
- Заборону на надання будь-яких фондів або фінансування включеним до списку особам або установам.
- Заборону на подорожі або транзит територією ЄС.
Військовий переворот в М'янмі: головне
- 1 лютого військові у М'янмі скинули уряд і захопили владу. Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.
- За різними даними, внаслідок перевороту в М'янмі вбили понад 550 – 860 протестувальників.
Додамо, що раніше міністерство фінансів США ввело санкції щодо державного підприємства Myanmar Gems Enterprise, що спеціалізується на видобутку дорогоцінних каменів в М'янмі. Таким чином США намагається позбавити військовий уряд коштів, оскільки країна є головним світовим постачальником нефриту.