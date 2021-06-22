Під прицілом міністри та генпрокурор: ЄС ввів ще один пакет санкцій проти режиму М'янми

Євросоюз наклав новий пакет санкцій проти військової хунти в М'янмі. Тепер у санкційному списку опинилися міністри та навіть генеральний прокурор.

Усі особи, які потрапили під дію санкцій, причетні до підриву демократії та верховенства права у М'янмі.

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Нові санкції ЄС ввели проти:

8 осіб,

3 суб'єктів господарювання,

організації ветеранів війни.

Відомо, що 4 установи, які потрапили під санкції, перебувають у державній власності або контрольовані збройними силами М'янми, і були залучені до доходів військового режиму та його репресивних дій.

Загалом, враховуючи нові санкції, обмежувальні заходи застосували до 43 фізичних осіб та 6 суб'єктів господарювання.

Що передбачають обмеження

Заморожування фінансових активів. Заборону на надання будь-яких фондів або фінансування включеним до списку особам або установам. Заборону на подорожі або транзит територією ЄС.

Військовий переворот в М'янмі: головне

1 лютого військові у М'янмі скинули уряд і захопили владу. Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.

За різними даними, внаслідок перевороту в М'янмі вбили понад 550 – 860 протестувальників.

Додамо, що раніше міністерство фінансів США ввело санкції щодо державного підприємства Myanmar Gems Enterprise, що спеціалізується на видобутку дорогоцінних каменів в М'янмі. Таким чином США намагається позбавити військовий уряд коштів, оскільки країна є головним світовим постачальником нефриту.