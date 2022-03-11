ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з Росії на "мільярди доларів"
11 березня 2022 , 19:39Читать новость на русском
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Росія в істериці, адже 11-го березня США та ЄС продовжили розширювати санкції проти путінського режиму за вторгнення в Україну. Під нові обмеження потраплять металургійні компанії в Росії.
ЄС б'є по центральному сектору російської економічної системи
ЄС готує новий санкційний пакет проти Росії. У його рамках запровадить обмеження на імпорт ключової продукції сталеливарної галузі з РФ.
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У Єврокомісії заявили, що обмеження вдарять по центральному сектору російської економічної системи.
Це вдарить по центральному сектору російської економічної системи, позбавляючи її мільярдів доларів експортних надходжень та гарантуючи, що наші громадяни не субсидують війну,
– йдеться у заяві Єврокомісії.
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