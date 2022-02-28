ЄС заборонив допускати цінні папери держкомпаній із Росії на торги

Європейський Союз підготував для Росії низку санкцій. В межах другого пакету обмежень окупантці заборонили допускати цінні папери держкомпаній на торги.

Згідно із документом, мовиться про заборону надавати послуги на торгових майданчиках ЄС для цінних паперів. Мовиться про ті, які випустили держкомпанії з Росії.

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ЄС не надаватиме Росії послуги з цінними паперами

Окрім цього, Євросоюз не має права обслуговувати які-небудь папери, які випустили після 12 квітня фізичні або юридичні особи з Росії.

Низка російських компаній та банків не зможуть розміщувати боргові зобов'язання та акції:

"Альфа-банк";

РЗ;

"Совкомфлот".

Відзначимо, що Євросоюз запровадив санкції проти Центробанку Росії. Глава дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що вже 28 лютого оприлюднить санкційний список.

Також у ЄС домовилися відключити від SWIFT низку російських банків.

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