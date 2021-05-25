Грошей не буде, поки нема демократії: ЄС заморозив 3 мільярди євро допомоги Білорусі

Євросоюз заморозив виділення допомоги Білорусі у розмірі 3 мільярдів євро через затримання Романа Протасевича. Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Брюсселі обговорять введення санкцій проти режиму Лукашенка.

Очільниця Єврокомісії вимагає негайного звільнення засновника NEXTA. Фон дер Ляєн пообіцяла чинити тиск на режим доти, доки не будуть "поважати свободу думки та ЗМІ".

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Кого можуть стосуватись санкції:

Осіб, причетних до викрадення Протасевича.

Підприємств, які фінансують режим Лукашенка.

Авіасектора.

Пакет допомоги на суму 3 мільярди євро для Білорусі буде заморожений, доки країна не рухатиметься демократичним шляхом.

Відповідь на ситуацію з Протасевичем обіцяють жорстку

Сьогодні ми сконцентруємось саме на міжнародних відносинах – зокрема, мовиться про абсолютно неприйнятне захоплення білоруською владою літака компанії Ryanair. Лукашенко та його режим повинні розуміти, що буде дуже жорстка відповідь,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

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