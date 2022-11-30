Євросоюз запропонував створити спецсуд для розслідування злочину агресії Росії

Європейський Союз виступив за створення спеціального суду для розслідування злочину російської агресії в Україні. В Офісі президента вже відреагували на це.

Для відновлення України хочуть використати заморожені російські активи

Президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 30 листопада заявила, що цей суд потрібно створити за підтримки ООН.

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Продовжуючи підтримувати Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії,

– заявила політикиня.

Вона додала, що ЄС разом з партнерами подбає про те, щоб Росія заплатила за спричинені нею руйнування в Україні за допомогою заморожених грошей олігархів і активів свого центрального банку.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що пропозиція ЄС – це те, що Україна пропонує вже давно.

"Росія платитиме за злочини і руйнування. Вони не уникнуть цього", – запевнив Єрмак.

Чому потрібен спеціальний суд

29 листопада перша леді Олена Зеленська виступила перед парламентарями Великої Британії . Вона заявила, що українці потребують не лише перемоги, а й справедливості. Саме тому дружина президента закликала британців підтримати резолюцію ООН про створення трибуналу для розслідування злочинів Росії.

Жоден з міжнародних судів не може притягнути політичне й військове керівництво держави-агресорки до відповідальності за вторгнення в Україну. Саме тому для цього й потрібен спеціальний трибунал. Українська влада неодноразово закликала до його створення.

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