ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнера"

Євросоюз запровадив пакет нових санкцій. Зокрема, каральні обмеження стосуються ПВК "Вагнера".

Про нові санкції повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Юзвяк. Він наголосив, що рішення опублікують в офіційних джерелах ЄС пізніше 13 грудня.

До теми Під санкції ЄС ризикує потрапити очільник ПВК "Вагнера" Уткін, – ЗМІ

Санкції стосуються і осіб, пов'язаних з найманцями

Санкції також стосуються трьох енергетичних компаній та 8 осіб, пов'язаних з угрупованням найманців.

"Зелене світло" на санкції проти вагнерівців посли Євросоюзу дали ще 8 грудня. За попередньою інформацією, усі підсанкційні – з Росії.

Вагнерівці – у санкційному переліку ЄС: коротко

Запровадження обмежень відбулось відповідно до глобального санкційного режиму ЄС про порушення прав людини.

Бійців ПВК звинувачують в участі у воєнних конфліктах на Донбасі, у Сирії, Венесуелі та в кількох інших країнах.

За словами головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, дії найманців, особливо в африканських країнах, призвели до зростання потоку біженців в Європі.

Про те, як ЄС вводив санкції проти ПВК "Вагнера" у "Теории заговора":

Раніше Юзвяк повідомляв, що у перелік може потрапити і ексофіцер та російський спецпризначенецьСаме він є очільником приватної військової компанії.

Текст публікації Рікарда Юзвяка:

Санкції проти групи "Вагнера", 3 енергетичних компаній і 8 осіб, пов'язаних з угрупованням найманців, наразі прийняті. Буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні.