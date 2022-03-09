ЄС запроваджує заборону на надання Білорусі банкнот євро

Євросоюз вводить нові санкції проти Білорусі. Зокрема, запровадили заборону на надання країні банкнот євро.

Однак забороною євро не обмежаться. Також ЄС заборонить операції з Центральним банком Білорусі. Це стосується управління резервами чи активами, а також надання державного фінансування для торгівлі та інвестицій.

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Інші санкції

Крім того, 3 білоруські банки відключать від SWIFT: "Білагропромбанк", "Банк Дабрабут" та "Банк розвитку", а також їхні дочірні компанії.

Заборонять лістинг та надання послуг щодо акцій білоруських державних підприємств на торгових майданчиках ЄС з 12 квітня.

Обмежать прийом грошей з Білорусі до ЄС, зокрема, депозити у понад 100 тисяч євро від громадян чи резидентів Білорусі.

Цікаво – Білоруська опозиція працює, щоб білоруси не йшли воювати, – Латушко:



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