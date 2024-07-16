Через "мирне турне" Орбана Єврокомісія оголосила відповідні заходи: в Угорщині лютують

Європейська комісія скасувала візит колегії комісарів в Угорщину та скоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням. Через це в угорських посадовців просто палає.

Так, Будапешт звинуватив Європейську комісію у вибірковому ставленні до країн-членів. Водночас проблеми у візитах самопроголошеного "миротворця" Віктора Орбана та його заяв після поїздок до Москви та Пекіна там вочевидь не вбачають.

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Як відреагували в Угорщині на дії Єврокомісії

Міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока написав, що Європейський Союз це міжнародна організація, яка складається з держав-членів, а Єврокомісія є відповідно інституцією ЄС. Тому, поважати думку всіх потрібно однаково.

Єврокомісія не може вибірково обирати інституції та держави-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Невже всі рішення Єврокомісії зараз ґрунтуються на політичних міркуваннях,

– обурився він.

Повз такого рішення Єврокомісії не пройшла й депутатка Європарламенту та віцепрезидентка партії угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес" Кінга Галь. Вона вже вирішила звинуватити у всьому президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Ми звикли до того, що вона використовує інститути ЄС, особливо проти Угорщини, для політичного шантажу й тиску. Це неприйнятно та суперечить самій суті європейської співпраці", – гнівається вона.

Раніше в Інституті вивчення війни запевнили, що представники Євросоюзу дистанціюються від політичної позиції глави угорського уряду Віктора Орбана щодо війни в Україні. Попередньо, лідери ЄС не братимуть участі в неформальних зустрічах під керівництвом Угорщини.

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